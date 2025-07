Beremenden tartott sajtótájékoztatóján Kovács Zoltán kormányszóvivő akkor azt mondta: egy nagyon súlyos határincidens is történt: mintegy ezer migráns negyven horvát rendőr kíséretében értesítés nélkül, vonattal érkezett Magyarbólyba, az eset határsértés és több bűncselekmény gyanúját is felveti - tette hozzá. Az ügyben vizsgálat indult, a szerelvény vezetőjét őrizetbe vették, a magyar rendőrök a horvát kollégáikkal szemben is intézkedtek.

Tíz éve történt: migránsvonat masinisztáját vették őrizetbe Magyarbólyban. Képünk illusztráció! Fotó: Origo

Elfogadhatatlan az, hogy európai uniós tagállam nem tartja be az európai eljárásokat, sőt, maga segédkezik az illegális migráció folytatásában – mondta.

Kovács Zoltán szavai szerint annak, hogy a horvát állam és a rendőrök szervezetten hozzák Magyarország felé az illegális migránsokat, egyetlen kedvező hatása van: "Itt rendezett körülmények között fogadjuk őket és Horvátországgal ellentétben gondoskodunk az európai protokollok betartásáról".

Bakondi György a magyarbólyi üggyel kapcsolatban elmondta: példátlan, hogy mintegy ezer migráns vasúton, felfegyverzett horvát rendőrök kíséretében, bejelentés nélkül érkezzen Magyarországra.

Hangsúlyozta: a mozdonyvezető őrizetbe vétele mellett lefoglalták a vonatot, a negyven horvát rendőrt pedig lefegyverezték.

Zágrábban ugyanakkor tagadták, hogy a magyar hatóságok egy időre őrizetbe vették volna a migránsokat vonaton Magyarbólyba kísérő horvát rendőröket.

"Nem volt sem őrizetbe vétel, sem lefegyverzés. A két ország rendőrsége előzőleg megállapodott egymással a kíséretről" - mondta Jelena Bikic rendőrségi szóvivő a Reuters hírügynökségnek nyilatkozva. Az este 36 rendőr visszatért Horvátországba - tette hozzá.

Rendőri intézkedés során állították elő a mozdony vezetőjét

A magyar rendőrség éjszaka kiadott közleménye szerint Magyarbólyon a magyar államhatárt átlépő vonat mozdonyvezetőjét és annak személyzetét a rendőrök előállították, a szerelvényt Magyarország területére bekísérő - szolgálati lőfegyverrel nem rendelkező - horvát rendőröket igazoltatták, majd visszakísérték a horvát államhatárig.