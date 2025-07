Tudni kő: Balesetveszély vagy látványosság a Mecsekben?

Orfű és Pécs között, a Mecsek szerpentines és egyébként is balesetveszélyes útszakaszán található egy szikla, mely a „Tudni kő” nevet viseli. A kőről azt kell tudni, hogy − az eddig tapasztalt feliratok alapján vélhetően ugyanazon személy által − időről-időre megjelenik egy felirat, vagy egy szám a sziklára festve. Sokak szerint ez egy szép látványosság és egy kedves üzenőfal, de nem mindenki tekint rá ilyen pozitívan.

A Tudni kő Orfű és Pécs között található.

Tudni kő vezetni ezen a szakaszon

A Tudni kő Orfű és Pécs között, a Mecsek szerpentines útszakaszán található, ahol a közelmúltban sikerült is egy autósnak megörökítenie egy hajmeresztő közlekedési szituációt. Sokakban felmerült tehát, hogy az amúgy is balesetveszélyes, éles és beláthatatlan kanyarokkal tarkított területen jó dolog-e, ha valami még pluszba elvonja az autósok figyelmét, valamint a környezetszennyezést is többen negatívumként említették a kő kapcsán.

Egyrészről ronda, másrészt csak néhány emberre (egy családra?) tartozó, csak nekik valamit jelentő közlések jelennek meg, amiket viszont azok is látnak, akiket nem érdekelne, hogy ki hány éves épp. Harmadrészt egy elég kanyargós útszakaszon vonja el a figyelmét az arra vezetőknek. Ráadásul kész környezetszennyezés. Érdemes lenne átgondolnia az „alkotóknak” − biztosan képesek lennének rá, hogy hasznosabban éljék ki a művészi hajlamaikat.

Írta egy illető a Google Vélemények között, érkezett azonban erre egy ellenvélemény is.

Hát én abszolút adom! Természetbarát (nem láttam mellette egy festékes flakont sem, aki ezt környezetszennyezőnek tartja, annak javaslom nézzen be egy-két völgybe, hogy mi a környezetszennyezés), kreatív, nyilván, aki alkot, annak üzen, akire gondol, majd ha a világbéke lesz a gondolata, bízom benne, hogy azt is kiadja magából! Ja, akinek a vezetését ez befolyásolja, annak javaslom, hogy inkább túrázzon, az egészséges és nem is környezetszennyező!!!!

A Tudni kő tehát minimum megosztó jelenség, az érintett útszakasz viszont valóban balesetveszélyes, de ez kővel és kő nélkül is állandó probléma Orfű és Pécs között.