Végre! Megjelent a nyári vargánya a Mecsekben és a pécsi vásárcsarnokban is (VIDEÓ)

A gomba-szakellenőr kifejtette: újabb csapadékra, majd mérsékeltebb 25-26 fokos melegre és 90 százalékot is meghaladó páratartalomra lenne szükség ahhoz, hogy tömegesen megjelenjenek a fenti, sokak által kedvelt gombafajok.

Vargánya, biztos? Szedés után irány a pécsi vásárcsarnok!

Ha magunk szeretjük szedni a gombákat, akkor az étkezési célra gyűjtött gombát minden esetben be kell vizsgáltatni szakellenőrrel. Pécsett a lakossági gombavizsgálat ingyenes, a vásárcsarnokban (7622 Pécs, Zólyom utca 4.) egész évben elérhető a szolgáltatás. Hétfőtől- szombatig 5:00 és 13:00 óra között, a gombszezonban: május 1. és november 30. között pedig kiegészül a vasárnapi vizsgálattal is. A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. tapasztalt szakellenőrei szezonban a hét utolsó napján délután 17:00 – 19:00 óra között is ellenőrzik a lakosság által bevitt gombákat – olvasható a vásárcsarnok honlapján.