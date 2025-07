Véres események Baranyában

A nyári hónapokban különösen nagy szükség van a véradókra, hiszen a kórházakban ilyenkor is folyamatos a betegellátás, miközben a szabadságolások és utazások miatt kevesebben mennek vért adni. A következő héten, július 21. és 25. között több baranyai helyszínen is lehetőség nyílik a segítségnyújtásra – a pécsi véradók pedig még strandbelépőt is kapnak ajándékba!

A Pécsi Regionális Vérellátó Központban július 24-én a véradók a Magyarhertelendi Termálfürdőbe kapnak belépőt.

Ezeken a településeken várják a véradókat:

Kémes, Művelődési Ház (Petőfi S. utca 8.)

Július 21., hétfő – 13:00–15:00

Drávaszabolcs, Művelődési Ház (Köztársaság tér 1.)

Július 21., hétfő – 16:30–18:00

Pécs, Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat (Anikó u. 1.)

Július 23., szerda – 13:00–15:30

Egyházaskozár, Közösségi Ház (Tinódi u. 2.)

Július 24., csütörtök – 16:30–18:00

Különleges pécsi véradás: „Irány a strand!”

A Pécsi Regionális Vérellátó Központban (Pacsirta u. 3.) július 24-én, csütörtökön 8:00 és 18:00 között tartják meg a nyári véradási akció záróalkalmát, amelyre különleges meglepetéssel készülnek: aki vért ad, teljes árú belépőt kap ajándékba a Magyarhertelendi Termálfürdőbe, amit az év végéig bármikor felhasználhat. Emellett strandtáska és friss kakaós csiga is jár a segítőknek.

A pécsi véradást támogatja a Virradat Cégcsoport, a Hertelendi Termálfürdő és Szaunapark, az Aranycipó Kft. és a Termoplast Kft.

Állandó véradási lehetőségek Baranyában:

Pécsi Regionális Vérellátó Központ (Pacsirta u. 3.)

Hétfő, szerda, péntek: 8:00–15:00

Csütörtök: 8:00–18:00

A véradók számára ingyenes parkolás biztosított az udvarban.

Megközelíthető a 30, 30Y, 103 és 55-ös buszokkal.

Mohácsi Kórház Transzfúziós Osztály (Véradó u. 4.)

Hétfő, szerda: 8:00–13:00

Kedd, csütörtök: 8:00–15:00

Péntek: 8:00–11:00

Miért fontos a véradás?

A véradás életet menthet: minden levett egységből háromféle vérkészítményt állítanak elő, amelyek különböző betegek gyógyításában játszanak kulcsszerepet. A trombocita-készítmény például csupán 5 napig használható fel, ezért különösen fontos a rendszeres véradás.

Egyetlen véradás = három megmentett élet.

A szakemberek szerint a biztonságos betegellátáshoz naponta 1600–1800 véradóra van szükség országos szinten.