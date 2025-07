Ha nem figyelnek oda, ránk zuhanhatnak a veszélyes fák Pécsen?

A pécsi Fényfesztivál egyik estéjén ugyan megélénkült a szél, de az nem volt viharosnak mondható viharosnak – bár a Zsolnay Örökségkezelő szerint az volt. A szélben mindenesetre két faág letört a Sétatéren – személyi sérülés és anyagi kár nem történt –, és emiatt lefújták a fesztivál főattrakcióját, az esti, Dóm téri vetítést. Ezzel együtt lezárták a Sétateret és bezárták szinte az összes pavilont. A döntés azért is volt érthetetlen, mert a Dóm téren például nincsenek fák, s a Sétatéren pedig a Kioszk nem zárt be, holott az is fák között található. Sőt, szintén hatalmas gesztenyefák alatt, amúgy teljesen kiszáradt növényzeten tartották meg a tüzes bemutatókat Barbakán várárokban. Már akkor is felvetődött, hogy a veszélyes fák ellenőrzése Pécsen hogyan valósul meg.

Veszélyes fák miatt zárták le a Sétateret a pécsi Fényfesztivál ideje alatt - Fotó: L. P.

A Biokom Nkft. elmondta, időszakosan az összes fát ellenőrzi a városüzemeltetési cég, de vannak kiemelt helyszínek, amelyeket rendszeresen vizsgálnak. Ezek közé tartozik a Sétatér is, ahol különös figyelmet fordítanak a fák állapotának folyamatos nyomon követésére.

– A helyszínen minden nagyobb rendezvényt megelőzően szemlét tartunk, és az esetlegesen szükségessé váló beavatkozásokat haladéktalanul elvégezzük. Az idei évben például két fát kellett kivágnunk, egyet jelentős mértékben visszametszettünk, valamint közel két tucat fa ápoló metszését is elvégeztük a rendezvényt megelőző időszakban

– közölte a Biokom Nkft. a Bama.hu megkeresésére.

Nem egyszerű kiszűrni a veszélyes fákat

Berényi Zoltán, a pécsi Városfejlesztési és Kommunális Bizottság elnöke azt mondta, hogy sok esetben külsőleg egyáltalán nem látszik a növényen, hogy már van valamilyen betegségük, és sokszor csak a helyi lakosok sejtik, hogy baj lehet, de az is vis maior helyzetekben fordulhat elő. Legutóbb például éppen a Biokom munkatársaival közösen tartott bejáráson jelezték a problémát a lakók, akik egy fán gyanús gombát találtak. Szerinte, egyébként a cégnek elsősorban a kaszálással kellene foglalkoznia most.