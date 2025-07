Zajlik a munka a Barbakán-kertben – még idén befejeződhet a felújítás

A projekt során kiemelt figyelmet kap az akadálymentesítés. Eltávolították a Barbakán kert és a bástya közötti régi, forgó fém kaput. A kert keleti oldalán a lépcsőket elbontják és itt is megtörténik majd az akadálymentesítés. Ugyanakkor a kert szintjei közötti közlekedést 3 új lépcsősor is biztosítja majd. A megújulás nemcsak a burkolatokra és a közlekedésre vonatkozik – a zöldfelületek fejlesztése is kiemelt cél.