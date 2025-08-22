augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

25°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ilyen is van

1 órája

Rendhagyó lesz az új tanév: nem az iskolában lesz a tanévnyitó ünnepség

Címkék#ünnepély#ünnepség#esemény#piactér

Letörlésre kerül a vakáció szó a tábláról.

Tóth Dávid
Rendhagyó lesz az új tanév: nem az iskolában lesz a tanévnyitó ünnepség

Hamarosan újra letörlik a táblát, kezdődik az új tanév.

Forrás: MW

Fotó: Kozma István

A Vajszlói Kodolányi János Általános Iskolában 2025. augusztus 29-én, pénteken 9:30-kor ünnepélyes tanévnyitó keretében veszi kezdetét a 2025/2026-os tanév.

A 2026-os tanév nem az iskolában kezdődik

Az idei évben rendhagyó módon az új tanév nem az iskola épületében kerül megnyitásra, hanem a település piacterén tartják az ünnepséget. A leendő első osztályosokat a nyolcadikos tanulók fogják az óvodából az esemény helyszínére kísérni, számukra 9 órakor lesz a gyülekező az óvodában.

A tanév rendje csak szeptemberben indul

A tanévnyitót követően tanítás nem lesz, a műsor befejeztével mindenki hazamehet. Az iskola arra kéri a diákokat és szüleiket, hogy az ünnepélyhez illő öltözékben érkezzenek.

A tantestület minden érdeklődőt szeretettel vár a jeles eseményre.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu