Rendhagyó lesz az új tanév: nem az iskolában lesz a tanévnyitó ünnepség

A Vajszlói Kodolányi János Általános Iskolában 2025. augusztus 29-én, pénteken 9:30-kor ünnepélyes tanévnyitó keretében veszi kezdetét a 2025/2026-os tanév.

A 2026-os tanév nem az iskolában kezdődik

Az idei évben rendhagyó módon az új tanév nem az iskola épületében kerül megnyitásra, hanem a település piacterén tartják az ünnepséget. A leendő első osztályosokat a nyolcadikos tanulók fogják az óvodából az esemény helyszínére kísérni, számukra 9 órakor lesz a gyülekező az óvodában.

A tanév rendje csak szeptemberben indul

A tanévnyitót követően tanítás nem lesz, a műsor befejeztével mindenki hazamehet. Az iskola arra kéri a diákokat és szüleiket, hogy az ünnepélyhez illő öltözékben érkezzenek.

A tantestület minden érdeklődőt szeretettel vár a jeles eseményre.