25 és 40 év szolgálat – két munkatársat ünnepelt a Tinódi Iskola

Az intézmény közösségi oldalán számoltak be az eseményről. Köszöntötték Tomsics István testnevelő tanárt, aki már 25 éve dolgozik iskolában. Generációkat vezetett be a sport világába, és diákok százait tanította meg a kitartás, a szorgalom és a csapatmunka értékére. Tanítványai számos sportversenyen értek el szép eredményeket, amivel nemcsak maguk, hanem iskolájuk hírnevét is öregbítették.

Köszöntöttük Barics Józsefnét, „Gizi nénit” is, aki immár 40 éve portásként dolgozik az iskolánkban. Gizi néni mindennap mosollyal fogadja a diákokat, szülőket és tanárokat, és mindig figyel arra, hogy az iskola rendben és biztonságban működjön. Munkája talán sokszor észrevétlennek tűnik, mégis pótolhatatlan része a mindennapoknak – fogalmaztak.