800 milliós fejlesztés: a baranyai természet is nyer ezzel
Hat helyszínt érintően fejleszti a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a természetvédelmi kezelést célzó állattartási infrastruktúráját, valamint bővíti a gyepfenntartás és az állattartás napi munkáit segítő eszköz- és gépparkját – olvasható a DDNP közleményében.
Az állattartó telepek felújítása és bővítése mellett sor kerül egy kisebb – vízi műtárgy cseréjével megvalósuló – vizes élőhely állapotát megőrző tevékenységre is. A 800 millió forint összegű, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés több száz hektár legeltetéssel és kaszálással hasznosított rét és legelő fenntartásához, a biológiai sokféleség, valamint veszélyeztetett és ritka állatfajok megőrzéséhez járul hozzá.
Az Igazgatóság legnagyobb állatbemutató és állattartó telepén, Barcs-Drávaszentesen borjúnevelő és tároló helyiség épül, valamint gépjárművek beszerzése valósul meg. Darányban juh féltető, juhkarám, tárolóhelyiség épül, megvalósul egy régi őrház átalakítása szolgálati szállássá és kezelő épületté, raktár létesül, valamint sor kerül legelőkarámok kialakítására és a legelőfenntartáshoz szükséges eszközök beszerzésére.
A szaporcai állattartó telepen felújítási munkák valósulnak meg és eszközbeszerzések történnek. A nagydorogi Cikta-majorban szigetüzemű napelemes rendszer kerül elhelyezésre, megvalósul a villamos rendszer korszerűsítése és a szénatároló bővítése, a majorhoz vezető út felújítása, továbbá egy traktor beszerzése történik meg. A Nagybajom Homokpusztai állattartó telepen a rétek, legelők fenntartásához szükséges eszközök beszerzése (traktor adapterekkel, rendkezelő) valósul meg.
A kölkedi állatfarmon egy kisebb gépszín, valamint trágyatároló épül, konténerek telepítése történik meg szerszámraktárnak és szociális helyiségnek, a legelőterületen pásztorszállás és kezelőépület felújítás fog történni. Sor kerül a feladatellátást segítő elektromos quad, valamint egy bálázó beszerzésére is. Az élőhely-rekonstrukciós projektelem keretében a Riha-tó meglévő, duplakamrás zsilipje kerül elbontásra, helyette egy új műtárgy építése valósul meg.