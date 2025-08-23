800 milliós fejlesztés: a baranyai természet is nyer ezzel

Az állattartó telepek felújítása és bővítése mellett sor kerül egy kisebb – vízi műtárgy cseréjével megvalósuló – vizes élőhely állapotát megőrző tevékenységre is. A 800 millió forint összegű, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból megvalósuló fejlesztés több száz hektár legeltetéssel és kaszálással hasznosított rét és legelő fenntartásához, a biológiai sokféleség, valamint veszélyeztetett és ritka állatfajok megőrzéséhez járul hozzá.

Az Igazgatóság legnagyobb állatbemutató és állattartó telepén, Barcs-Drávaszentesen borjúnevelő és tároló helyiség épül, valamint gépjárművek beszerzése valósul meg. Darányban juh féltető, juhkarám, tárolóhelyiség épül, megvalósul egy régi őrház átalakítása szolgálati szállássá és kezelő épületté, raktár létesül, valamint sor kerül legelőkarámok kialakítására és a legelőfenntartáshoz szükséges eszközök beszerzésére.