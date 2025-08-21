augusztus 21., csütörtök

Közös ünnep

2 órája

A baranyai bányászok még mindig összetartanak

Kaszás Endre

A Zsongorkő Baráti Kör  XV. alkalommal is megszervezi a volt MÉV III-as bányaüzemi dolgozók hagyományos találkozóját Kővágószőlősön. A bányászok összetartozását szimbolizáló rendezvény helyszíne: Kővágószőlősi Általános Iskola (Rákóczi u. 2/a.), időpontja: 2025. szeptember 6. 10:30 

A tervezett programban a köszöntő után ünnepi műsor, az újtelepi bányász emlékmű koszorúzása, szakmai előadás, ebéd, majd kötetlen beszélgetés szerepel. A rendezvény támogatására lehetőség nyílik: Számlaszám: MBH Bank 50700011-15101451.

 

