A baranyai bányászok még mindig összetartanak

A Zsongorkő Baráti Kör XV. alkalommal is megszervezi a volt MÉV III-as bányaüzemi dolgozók hagyományos találkozóját Kővágószőlősön. A bányászok összetartozását szimbolizáló rendezvény helyszíne: Kővágószőlősi Általános Iskola (Rákóczi u. 2/a.), időpontja: 2025. szeptember 6. 10:30

A tervezett programban a köszöntő után ünnepi műsor, az újtelepi bányász emlékmű koszorúzása, szakmai előadás, ebéd, majd kötetlen beszélgetés szerepel. A rendezvény támogatására lehetőség nyílik: Számlaszám: MBH Bank 50700011-15101451.