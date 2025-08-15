„A Bőköz Fesztivál az Ormánság kulturális névjegye” – elindult a leginkább szívhez szóló rendezvénysorozat

Az MTI beszámolója szerint Závogyán Magdolna kiemelte: ősi emberi vágy, továbbá minden kiforrott közösség ösztönösen arra törekszik, hogy hagyományai, kultúrája legjavát mutassa meg, az Ormánságban, Bőközben pedig ez az igyekezet árad mindenből, s ezért más, több ez a fesztivál. Úgy vélekedett, hogy a helyi értékteremtésen, a helyi hagyományokon, örökségen és cselekvéseken nyugvó kezdeményezések sikerre vannak ítélve, az itteniek pedig "az értékek megbecsüléséből, a hagyományok életben tartásából, (...) nemzetépítésből mutatnak kiemelkedő példát". Hangsúlyozta, hogy addig van reményteli magyar jövő, amíg ilyen közösségek, ilyen fesztiválok léteznek, amelyekkel magunk elé vetíthetjük egy erős, öntudatos nemzet képét Európa szívében.

Fotó: Fajcsi Ferenc

Az államtitkár kiemelte, hogy a Bőköz Fesztivál kerete és a tartalma is tökéletes. A "titokzatos tájegység vallási, kulturális és néprajzi szempontból kivételes atmoszférája, a helyiek nyitottsága és lelkesedése, valamint a teremtett és épített táj megkapó szépsége" van jelen a rendezvényen. A fesztivál eseményei pedig önmagukban is élményt jelentő szakrális és világi helyszíneken zajlanak, és izgalmas összművészeti kalandozásokra hívogatják a látogatókat "olyan kulturális kavalkáddal, melyben kivétel nélkül mindenki meglelheti, amit keres" - fogalmazott.

Hoppál Péter kormánybiztos, baranyai országgyűlési képviselő emlékeztetett arra, hogy amikor mintegy másfél évtizede megtervezték az Ormánság fejlesztését, nem gondolták, hogy egy hiánypótló összművészeti fesztivál központja lesz a térség. Mint mondta, amellett hogy turisztikai fejlesztések történtek Dél-Baranyában, megépült a tájegység hagyományos gazdálkodását bemutató Ős-Dráva látogatóközpont, megújultak a híres fakazettás református templomok, már az első fesztivál sikerrel debütált. A Bőköz Fesztivál - amelynek kiváló vendéglátói lettek a települések - lehetőséget teremt, hogy az országosan ismert művészek találkozhassanak a helyiekkel, a bőközi értékekkel, így lett a rendezvény a találkozások fesztiválja - hangsúlyozta.