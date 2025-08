A fiatalok igényeikre szabott klubot kapnak

A megvalósításhoz kamaszok és a szülők javaslatait is várják - egy közös ötletelő találkozót is szerveztek ennek érdekében, ahol a résztvevők megbeszélhetik, hogy milyen programokkal, eszközökkel és lehetőségekkel lenne érdemes megtölteni az ifjúsági klubot. Augusztus 6-án 17 órára hirdették meg az összejövetelt a sportpálya melletti Sportszékházba, ahol egyébként a jövőbeni klub székhelye is lenne. A helyszínen már most is rendelkezésre állnak kondigépek, csocsóasztal, és hamarosan pingpongozási lehetőség is elérhető lesz – szeretnék azonban egyéb programokkal, eszközökkel és lehetőségekkel is megtölteni az ifjúsági klubot. Ehhez várja az ötleteket az önkormányzat.