Bama.hu podcast
1 órája
A gírosztál, ami mindent megváltoztatott – Fegyverneky Zsolt és a versenyevés titkai
Egy pécsi gíroszozó két és fél kilós tálja indította el Fegyverneky Zsoltot azon az úton, amelyből szenvedély, sorozatos győzelmek és kupák lettek. De vajon hogyan lehet valaki sikeres evőversenyző, miközben a sport és az egészség is központi szerepet kap az életében? Ebben az epizódban Zsolt mesél a felkészülés kulisszatitkairól, gyomortágító technikákról, regenerálódásról, taktikai trükkökről, és arról, miért több ez, mint puszta falánkság. Egy történet kitartásról, testtudatról és arról, hogyan lehet hobbiból bajnoki szintre jutni.
Hallgasd meg videán
vagy Spotify-on
Bama.hu podcast
