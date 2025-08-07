A horgásztó közelében zajlik a népszerű gyerektábor

A tavalyi esztendő nagyszabású energetikai fejlesztései után idén olyan kisebb dolgokra összpontosítanak Bodán, mint például a közvilágítás több ponton történő korszerűsítése, vagy a Petőfi utca járdaburkolatának javítása. Kovács Győző polgármester tájékoztatása szerint kedvező tapasztalattal zajlik a nyári közétkeztetés, és ezekben a napokban 25-30 gyerek részvételével szervezik meg a sok mozgással, játékkal tarkított nyári gyerektáborukat, kedvező időjárás esetén a falu határában található horgásztó közelében.