A két új kamera már a rendszámokat is felismeri

Kővágótöttös települése folytatja a helyben lakók életminőségét és biztonságát növelő fejlesztéseit ebben az évben is. Vizslár Irén polgármester tájékoztatása szerint a Magyar Falu Program keretében útfelújításra pályáztak, míg a Versenyképes Járás Program égisze alatt Kővágótöttös is részesül a köztéri kamerarendszer modernizációját támogató forrásból. Az eddigi nyolc kamera felújítása mellett két új berendezést is felszerelnek, amelyek már rendszámfelismerésre is képesek lesznek.