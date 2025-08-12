Biztonság
6 órája
A két új kamera már a rendszámokat is felismeri
Kővágótöttös települése folytatja a helyben lakók életminőségét és biztonságát növelő fejlesztéseit ebben az évben is. Vizslár Irén polgármester tájékoztatása szerint a Magyar Falu Program keretében útfelújításra pályáztak, míg a Versenyképes Járás Program égisze alatt Kővágótöttös is részesül a köztéri kamerarendszer modernizációját támogató forrásból. Az eddigi nyolc kamera felújítása mellett két új berendezést is felszerelnek, amelyek már rendszámfelismerésre is képesek lesznek.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre