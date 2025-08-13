A kutyánk boldogságáról is szó lesz

A felelős állattartásról szemléletformáló ingyenes előadással várják a kutyásokat és kutyabarátokat a Szászvári Várkastélyban, szeptember 28-án vasárnap délután - a 16 órakor kezdődő másfél órás előadáson a hallgatóság megtudhatja, mit jelent ma felelős gazdinak lenni. Szó lesz többek közt a minőségi étel, az oltások, a chip, a friss víz fontosságán túl arról, hogy mi szükséges még ahhoz, hogy a kutya valóban boldog, kiegyensúlyozott társ legyen. A szeptember 28-i előadáson a felelős állattartás alapjain túl olyan témákat járnak körbe, amik segítenek még jobb, tudatosabb gazdivá válni. A kutyák valódi szükségletei, a kutyakommunikáció, a tévhitek, a tanítás a hétköznapokban mind terítékre kerülnek. A szászvári önkormányzat támogatásával megvalósuló előadás ingyenes, de regisztrációhoz kötött.