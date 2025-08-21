A láger-vagonnál emlékeznek a totalitárius diktatúrák áldozataira

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapját augusztus 23-án tartják, a nácizmus és a kommunizmus áldozatainak emlékére. A németek és magyarok szovjet fogságba hurcolásának 80. évfordulója alkalmából a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre megemlékezést tart Pécsváradon, a vasútállomáson, a láger-vagonnál augusztus 22-én, 17 órai kezdettel. A vagonnal keletre, vagonnal nyugatra című program során a témához kapcsolódó előadásokat hallhatnak majd a résztvevők.