augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

28°
+35
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Főhajtás

1 órája

A láger-vagonnál emlékeznek a totalitárius diktatúrák áldozataira

Címkék#kommunizmus#Diktatúra#láger vagon#vasútállomás#emléknap

Wald Kata

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapját augusztus 23-án tartják, a nácizmus és a kommunizmus áldozatainak emlékére. A németek és magyarok szovjet fogságba hurcolásának 80. évfordulója alkalmából a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre megemlékezést tart Pécsváradon, a vasútállomáson, a láger-vagonnál augusztus 22-én, 17 órai kezdettel. A vagonnal keletre, vagonnal nyugatra című program során a témához kapcsolódó előadásokat hallhatnak majd a résztvevők.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu