A páratlan magyar géniusz, aki mindent megváltoztatott

A programajánló szerint a 27. Zsidó Kulturális Fesztivál részeként kamarazenei koncerttel tisztelegnek a 20. századi magyar zene egyik legnagyobb mestere, Weiner Leó kétszeres Kossuth-díjas magyar zeneszerző emléke előtt a születésének 140. évfordulója alkalmából. Vonós kamarazenei művein keresztül a Deák Vonósnégyes nemcsak alkotói nagyságát, hanem emberi és pedagógusi örökségét is megidézi szeptember 15-én, hétfőn 19 órától a pécsi zsinagógában. - Ezen a különleges estén Weiner Leó kamarazenéjén keresztül engednek bepillantást a szerző életfilozófiája és zenei világnézetébe. Duóval, trióval és kvartettel keretezett, izgalmas utazás olyan fogalmak körül, mint a szépség, a hűség és a kitartás - fogalmaz az ajánló.



