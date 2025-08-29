augusztus 29., péntek

A rendőrség egy pécsi baleset szemtanúit keresi

A rendőrség egy pécsi baleset szemtanúit keresi

A Baranya vármegyei rendőrség közösségi felületén kért segítséget a lakosságtól, ugyanis mint kiderült, a Pécsi Rendőrkapitányság 02010/2819/2025. bűnügyi számon nyomozást folytat közúti közlekedési baleset gondatlan okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt.

Augusztus 26-án 18 óra 35 perckor Pécsett, a Ferencesek utcája 12. szám előtt egy kerékpáros a biciklije bal oldalával nekiütközött a vele szemben közlekedő gyalogosnak. A baleset következtében a gyalogos elesett, és súlyosan megsérült. 

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki szemtanúja volt az esetnek, és a balesetről érdemleges információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es ingyenes zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón, vagy jelentkezzen személyesen a Pécsi Rendőrkapitányságon.

