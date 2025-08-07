A török elleni harc titokzatos hősére emlékeztek

Ünnepi liturgián emlékezett meg a pécs-baranyai szerb közösség Siklósi Szent Istvánról, azaz Stefan Štiljanović kenézről vasárnap a siklósi Szent Demeter-templomban. A hagyományos egyházi szertartáson a helyi hívek mellett több egyházi és világi méltóság is részt vett. A megemlékezés a Göntér-dombon, a szerb hős sírjánál folytatódott, ahol kalácsszegéssel és búzaszenteléssel tisztelegtek a történelmi alak emléke előtt – közölte Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke. A rendezvény a szerb identitás és történelmi emlékezet fontos eseménye a térségben.