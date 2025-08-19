1 órája
Ablakokat becsukni! – vegyszert juttatnak a levegőbe Pécs több pontján
A BIOKOM Nonprofit Kft. a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízásából földi-kémiai szúnyoggyérítést végeztet Pécs város területén 2025. augusztus 21-én, csütörtökön a napnyugta utáni időszakban.
A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai javaslata alapján a kezelés az alábbi településrészeket érinti:
- Makár domb
- Szkókó
- Tiborc u. 6-os út közötti terület
- Erzsébet telep a Hársfa út és a Wass Albert út között
- Szabolcsfalu
Kérjük az érintett területeken élőket, hogy a kivitelezés megkönnyítése érdekében ne parkoljanak gépjárműveikkel az útpadkára, valamint hagyják szabadon a közlekedési űrszelvényeket. A permetezés éjszaka, rossz látási viszonyok között történik, és a padkán parkoló gépjárművek akadályozhatják a munkavégzést, valamint balesetveszélyt is jelenthetnek.
– olvasható a Biokom közleményében.
A kémiai módszerekkel történő szúnyoggyérítést kizárólag a csípőszúnyogokkal különösen fertőzött területeken alkalmazzák, tekintettel a módszer környezeti terhelésére. A készítmény a kijuttatott alacsony dózisban (0,6 liter/hektár) csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, így az emberre nem veszélyes. Hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.
A permetezés ULV (ultra alacsony térfogatú) és melegködös eljárással történik, amely zajjal és rövid ideig megmaradó sűrű füsttel járhat.
A lakosság részére javasolt intézkedések:
- A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, valamint a szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni.
- A permetezés idejére és az azt követő legalább 1 órában tartsa zárva az ablakokat, ajtókat, valamint kapcsolja ki a külső levegőt bejuttató szellőztető berendezéseket.
- A kezelt területen termő zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt alaposan mossa meg.
- A permetezést végző gépjármű közvetlen közelében tartózkodni tilos!
A szúnyoglárvák akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben és az esővíz által megtöltött tárgyakban. A vegyszeres gyérítés hatékonysága érdekében kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy szüntessék meg a pangó vizeket, vagy gondoskodjanak azok rendszeres ürítéséről, lefedéséről.