Ablakokat becsukni! – vegyszert juttatnak a levegőbe Pécs több pontján

A BIOKOM Nonprofit Kft. a BM Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízásából földi-kémiai szúnyoggyérítést végeztet Pécs város területén 2025. augusztus 21-én, csütörtökön a napnyugta utáni időszakban.

Bama.hu
Ablakokat becsukni! – vegyszert juttatnak a levegőbe Pécs több pontján

Fotó: FotoDuets

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai javaslata alapján a kezelés az alábbi településrészeket érinti:

  • Makár domb
  • Szkókó
  • Tiborc u. 6-os út közötti terület
  • Erzsébet telep a Hársfa út és a Wass Albert út között
  • Szabolcsfalu

Kérjük az érintett területeken élőket, hogy a kivitelezés megkönnyítése érdekében ne parkoljanak gépjárműveikkel az útpadkára, valamint hagyják szabadon a közlekedési űrszelvényeket. A permetezés éjszaka, rossz látási viszonyok között történik, és a padkán parkoló gépjárművek akadályozhatják a munkavégzést, valamint balesetveszélyt is jelenthetnek.

– olvasható a Biokom közleményében. 

A kémiai módszerekkel történő szúnyoggyérítést kizárólag a csípőszúnyogokkal különösen fertőzött területeken alkalmazzák, tekintettel a módszer környezeti terhelésére. A készítmény a kijuttatott alacsony dózisban (0,6 liter/hektár) csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, így az emberre nem veszélyes. Hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A permetezés ULV (ultra alacsony térfogatú) és melegködös eljárással történik, amely zajjal és rövid ideig megmaradó sűrű füsttel járhat.

A lakosság részére javasolt intézkedések:

  • A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, valamint a szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni.
  • A permetezés idejére és az azt követő legalább 1 órában tartsa zárva az ablakokat, ajtókat, valamint kapcsolja ki a külső levegőt bejuttató szellőztető berendezéseket.
  • A kezelt területen termő zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt alaposan mossa meg.
  • A permetezést végző gépjármű közvetlen közelében tartózkodni tilos!

A szúnyoglárvák akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben és az esővíz által megtöltött tárgyakban. A vegyszeres gyérítés hatékonysága érdekében kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy szüntessék meg a pangó vizeket, vagy gondoskodjanak azok rendszeres ürítéséről, lefedéséről.

 

