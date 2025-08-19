Ablakokat becsukni! – vegyszert juttatnak a levegőbe Pécs több pontján

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai javaslata alapján a kezelés az alábbi településrészeket érinti:

Makár domb

Szkókó

Tiborc u. 6-os út közötti terület

Erzsébet telep a Hársfa út és a Wass Albert út között

Szabolcsfalu

Kérjük az érintett területeken élőket, hogy a kivitelezés megkönnyítése érdekében ne parkoljanak gépjárműveikkel az útpadkára, valamint hagyják szabadon a közlekedési űrszelvényeket. A permetezés éjszaka, rossz látási viszonyok között történik, és a padkán parkoló gépjárművek akadályozhatják a munkavégzést, valamint balesetveszélyt is jelenthetnek.

– olvasható a Biokom közleményében.

A kémiai módszerekkel történő szúnyoggyérítést kizárólag a csípőszúnyogokkal különösen fertőzött területeken alkalmazzák, tekintettel a módszer környezeti terhelésére. A készítmény a kijuttatott alacsony dózisban (0,6 liter/hektár) csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, így az emberre nem veszélyes. Hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

A permetezés ULV (ultra alacsony térfogatú) és melegködös eljárással történik, amely zajjal és rövid ideig megmaradó sűrű füsttel járhat.