Aggódnak a pécsiek az iskolakezdés miatt, mikor nyit újra a forgalmas útszakasz?

Több olvasónk is érdeklődött, hogy nincs-e információnk arról, hogy mikor nyithatják meg újra az autós forgalom előtt Pécsen, a Légyszergyár utcában található vasúti átjárót, amelyet a burkolat megbontásával járó gázvezeték-felújítási munkálatok miatt zártak le. A lapunkhoz eljutott információk szerint a munkálatok augusztus 31-ig tartanak.

Jön az iskolakezdés

Ez a dátum azért is fontos, mert a környéken lakók aggódnak, hogy így is nehézkes a hazajutás, pláne, ha megkezdődik a 2025/26-os tanév szeptember 1-jén.

A munkálatok kapcsán kerestük az E.ON-t, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.