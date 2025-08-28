36 perce
Aggódnak a pécsiek az iskolakezdés miatt, mikor nyit újra a forgalmas útszakasz?
Többen is érdeklődtek nálunk, ezt sikerült megtudnunk.
Mikor nyithatják meg újra a forgalmas vasúti átjárót?
Forrás: Google Maps
Több olvasónk is érdeklődött, hogy nincs-e információnk arról, hogy mikor nyithatják meg újra az autós forgalom előtt Pécsen, a Légyszergyár utcában található vasúti átjárót, amelyet a burkolat megbontásával járó gázvezeték-felújítási munkálatok miatt zártak le. A lapunkhoz eljutott információk szerint a munkálatok augusztus 31-ig tartanak.
Jön az iskolakezdés
Ez a dátum azért is fontos, mert a környéken lakók aggódnak, hogy így is nehézkes a hazajutás, pláne, ha megkezdődik a 2025/26-os tanév szeptember 1-jén.
A munkálatok kapcsán kerestük az E.ON-t, válaszuk esetén frissítjük cikkünket.
Közlekedési káosz Pécsen: a buszsofőrök sztrájkolnak, miközben Majka zsebét tömi a város