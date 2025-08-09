Vakként autót vezetni? Sérültként lovagolni, motorozni? Elmondjuk, hogyan lehet!

Minden év szeptemberének első szombatján van az Akadálymentes Turizmus Napja, ez idén sem lesz másképp. A cél ezúttal is az, hogy a fogyatékossággal élők olyan élményekhez jussanak, amelyekhez hétköznapi körülmények között nem vagy csak nagyon nehezen férhetnének hozzá, méghozzá úgy, hogy közben az épekkel együtt szórakozhassanak.

Népszerű volt a motorozás az Akadálymentes Turizmus Napján tavaly is

Fotó: Pataki Veronika

A programokra szeptember 6-án délelőtt 10 órától délután 16 óráig várják a látogatókat a fő helyszíneken: a Pécsi-tó melletti szigeten és a Medvehagyma Ház környékén. A rendezvény tavalyi sikere önmagáért beszél: 2024-ben 800 látogató érkezett az ország minden tájáról, a szervezők pedig bíznak abban, hogy idén is sokan kapnak kedvet a részvételhez.

Sport, kultúra, gasztronómia – élmény minden érzékszervnek

Az egész napos fesztivál a befogadás jegyében zajlik. Mindenkit várnak az élményprogramokra kortól függetlenül, a közös cél, hogy a résztvevők egyenlő eséllyel élvezhessék a programokat. A látogatók – segítők közreműködésével – többek között kipróbálhatják a motorcsónakázást, vitorlázást, lovaglást, lovaskocsikázást, gokartozást, horgászatot, sőt, sárkányhajóba és rally autóba is beülhetnek. A látássérültek számára különleges élményt kínál az autóvezetés lehetősége. A szervezők kulturális és gyerekprogramokról, valamint gasztronómiai különlegességekről is gondoskodnak.

A vízi programokat is sokan kedvelik

Forrás: Akadálymentes Turizmus Napja - facebook

Önkénteseket is várnak az Akadálymentes Turizmus Napjára

Ahogy az elmúlt években, idén is számítanak az önkéntesekre, akik nélkül a rendezvény nem működhetne. Szükség van kísérőkre, akik a fogyatékossággal élők mellett segítenek a közlekedésben és az élményelemeknél, például a lóra felülésnél vagy a csónakba szállásnál. A középiskolásoknak az 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez hivatalos igazolást biztosítanak.

A rendezvény mögött több szervezet összefogása áll: a Gyeregyalog.hu Közhasznú Egyesület, a People First Egyesület – Pécs, az Orfű Turisztikai Egyesület, a Sárkányfészek Alapítvány – Medvehagyma Ház és az Orfűért Közalapítvány. Az Akadálymentes Turizmus Napja programjairól további hírek, részletek a rendezvény honlapján és közösségi oldalán olvashatóak.