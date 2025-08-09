augusztus 9., szombat

Ott a helyünk

1 órája

Vakként autót vezetni? Sérültként lovagolni, motorozni? Elmondjuk, hogyan lehet!

Címkék#Pécsi-tó#Medvehagyma Ház#Orfű Turisztikai Egyesület

Immár kilencedik alkalommal rendezik meg az Akadálymentes Turizmus Napját Orfűn, a Pécsi-tó partján. A különleges esemény idén szeptember 6-án lesz, amelyre a szervezők már nagy erőkkel készülnek.

Tóth Viktória

Minden év szeptemberének első szombatján van az Akadálymentes Turizmus Napja, ez idén sem lesz másképp. A cél ezúttal is az, hogy a fogyatékossággal élők olyan élményekhez jussanak, amelyekhez hétköznapi körülmények között nem vagy csak nagyon nehezen férhetnének hozzá, méghozzá úgy, hogy közben az épekkel együtt szórakozhassanak.

Motorozás az Akadálymentes Turizmus Napján
Népszerű volt a motorozás az Akadálymentes Turizmus Napján tavaly is
Fotó: Pataki Veronika

A programokra szeptember 6-án délelőtt 10 órától délután 16 óráig várják a látogatókat a fő helyszíneken: a Pécsi-tó melletti szigeten és a Medvehagyma Ház környékén. A rendezvény tavalyi sikere önmagáért beszél: 2024-ben 800 látogató érkezett az ország minden tájáról, a szervezők pedig bíznak abban, hogy idén is sokan kapnak kedvet a részvételhez.

Sport, kultúra, gasztronómia – élmény minden érzékszervnek

Az egész napos fesztivál a befogadás jegyében zajlik. Mindenkit várnak az élményprogramokra kortól függetlenül, a közös cél, hogy a résztvevők egyenlő eséllyel élvezhessék a programokat. A látogatók – segítők közreműködésével – többek között kipróbálhatják a motorcsónakázást, vitorlázást, lovaglást, lovaskocsikázást, gokartozást, horgászatot, sőt, sárkányhajóba és rally autóba is beülhetnek. A látássérültek számára különleges élményt kínál az autóvezetés lehetősége. A szervezők kulturális és gyerekprogramokról, valamint gasztronómiai különlegességekről is gondoskodnak.

A vízi programokat is sokan kedvelik
Forrás: Akadálymentes Turizmus Napja - facebook

Önkénteseket is várnak az Akadálymentes Turizmus Napjára

Ahogy az elmúlt években, idén is számítanak az önkéntesekre, akik nélkül a rendezvény nem működhetne. Szükség van kísérőkre, akik a fogyatékossággal élők mellett segítenek a közlekedésben és az élményelemeknél, például a lóra felülésnél vagy a csónakba szállásnál. A középiskolásoknak az 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez hivatalos igazolást biztosítanak.

A rendezvény mögött több szervezet összefogása áll: a Gyeregyalog.hu Közhasznú Egyesület, a People First Egyesület – Pécs, az Orfű Turisztikai Egyesület, a Sárkányfészek Alapítvány – Medvehagyma Ház és az Orfűért Közalapítvány. Az Akadálymentes Turizmus Napja programjairól további hírek, részletek a rendezvény honlapján és közösségi oldalán olvashatóak.

 

 

