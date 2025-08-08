augusztus 8., péntek

Akár 30 ezer forint iskolakezdési támogatás igényelhető gyermekenként

Címkék#határozat#család#önkormányzat#tanulmány#diákigazolvány#Szentegát

Szentegát önkormányzata támogatást nyújt a családoknak az iskolakezdés anyagi terheinek enyhítésére.

Tóth Viktória
A helyi önkormányzat célja, hogy a Szentegáton, Galamboson és Kárászon élő gyermekek minden segítséget megkapjanak, ezért 2025-ben is iskolakezdési támogatás igényelhető. Az igénylés időszaka 2025. augusztus 7. és 18. közé esik. Az ehhez szükséges igénylőlap az önkormányzatnál vehető át ügyfélfogadási időben – számolt be róla Lőrincz-Szabó Zsófia polgármester. A támogatás összege: óvodás korú gyermekek után 20 ezer forint, míg általános, közép- és felsőoktatásban tanulók után 30 ezer forint támogatás igényelhető gyermekenként.

Le kell adni a kitöltött és aláírt igénylőlapot, jövedelem igazolásokat, valamint a gyermek diákigazolványának másolatát. A 9. évfolyamot kezdő diáknál a felvételi határozat másolatát kell csatolni. Felsőoktatásban tanulóknál a diákigazolvány másolata szükséges, ha most kezdik meg tanulmányaikat, akkor a felvételi határozat másolata is jó. 

 

