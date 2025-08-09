Horgászat
1 órája
Akár Baranyában is kifoghatjuk a tutit!
Horgászat a merenyei tavon
Fotó: Löffler Péter
Augusztus 31-én, vasárnap rendezik meg a XXV. Komlói Bányász Napi Gyermek Horgászversenyt a Komlói Bányász Horgász Egyesület szervezésében, a sikondai I. tavon.
Ezt ne hagyja ki!Beindul Komló
2025.07.27. 09:00
Örülhetnek a horgászok – komoly fejlesztések indulhatnak
Az eseményre két korcsoportban – 3–8, illetve 8–14 évesek – várják a nevezőket. A részvétel ingyenes, de feltétel a 2025. évi állami horgászjegy megléte. A verseny reggel 7.45-kor kezdődik, díjazásban az első három helyezett részesül mindkét kategóriában. A jó hangulatról a verseny után megrendezett „szülinapi habparty” is gondoskodik. A jelentkezési határidő augusztus 27., további részletek a kiírásban olvashatók.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre