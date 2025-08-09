augusztus 9., szombat

Emőd névnap

31°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Horgászat

1 órája

Akár Baranyában is kifoghatjuk a tutit!

Címkék#tó#Komlói Bányász Horgász Egyesület#habparty#sikondai#XXV Komlói Bányász Napi Gyermek Horgászverseny

Jusztin Levente
Akár Baranyában is kifoghatjuk a tutit!

Horgászat a merenyei tavon

Fotó: Löffler Péter

Augusztus 31-én, vasárnap rendezik meg a XXV. Komlói Bányász Napi Gyermek Horgászversenyt a Komlói Bányász Horgász Egyesület szervezésében, a sikondai I. tavon. 

Az eseményre két korcsoportban – 3–8, illetve 8–14 évesek – várják a nevezőket. A részvétel ingyenes, de feltétel a 2025. évi állami horgászjegy megléte. A verseny reggel 7.45-kor kezdődik, díjazásban az első három helyezett részesül mindkét kategóriában. A jó hangulatról a verseny után megrendezett „szülinapi habparty” is gondoskodik. A jelentkezési határidő augusztus 27., további részletek a kiírásban olvashatók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu