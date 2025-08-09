Akár Baranyában is kifoghatjuk a tutit!

Az eseményre két korcsoportban – 3–8, illetve 8–14 évesek – várják a nevezőket. A részvétel ingyenes, de feltétel a 2025. évi állami horgászjegy megléte. A verseny reggel 7.45-kor kezdődik, díjazásban az első három helyezett részesül mindkét kategóriában. A jó hangulatról a verseny után megrendezett „szülinapi habparty” is gondoskodik. A jelentkezési határidő augusztus 27., további részletek a kiírásban olvashatók.