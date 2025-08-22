Várják az önkénteseket
1 órája
Aki vérét adná segítségképpen, az ide mehet
Az Országos Vérellátó Szolgálat közzétette az elkövetkező napok baranyai véradási eseményeinek helyét és idejét:
- Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) augusztus 25. 08:00 - 13:00
- Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) augusztus 25. 08:00 - 15:00
- Pécs, Pappas Auto Pécs (Koksz utca 125.) augusztus 25. 13:00 - 15:00
- Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) augusztus 26. 08:00 - 15:00
- Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) augusztus 26. 08:00 - 15:00
- Pécs, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (Majorossy Imre u. 36.) augusztus 26. 09:00 - 11:00
- Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) augusztus 27. 08:00 - 13:00
- Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) augusztus 27. 08:00 - 15:00
- Szigetvár, Szigetvár Kórház (Szent István ltp. 2.) augusztus 27. 12:00 - 14:00
- Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) augusztus 28. 08:00 - 15:00
- Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) augusztus 28. 08:00 - 18:00
- Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) augusztus 29. 08:00 - 11:00
- Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) augusztus 29. 08:00 - 15:00
- Hidas, Hidas Általános Iskola (Kossuth u. 31.) augusztus 29. 09:00 - 11:00
- Mecseknádasd, Mecseknádasd / Civil Ház (Rákóczi utca 68.) augusztus 29. 13:00 - 15:00
