Várják az önkénteseket

Aki vérét adná segítségképpen, az ide mehet

Kaszás Endre
Aki vérét adná segítségképpen, az ide mehet

Az Országos Vérellátó Szolgálat közzétette az elkövetkező napok baranyai véradási eseményeinek helyét és idejét:

  • Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) augusztus 25. 08:00 - 13:00
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) augusztus 25. 08:00 - 15:00
  • Pécs, Pappas Auto Pécs (Koksz utca 125.) augusztus 25. 13:00 - 15:00
  • Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) augusztus 26. 08:00 - 15:00
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) augusztus 26. 08:00 - 15:00
  • Pécs, Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (Majorossy Imre u. 36.) augusztus 26. 09:00 - 11:00
  • Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) augusztus 27. 08:00 - 13:00
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) augusztus 27. 08:00 - 15:00
  • Szigetvár, Szigetvár Kórház (Szent István ltp. 2.) augusztus 27. 12:00 - 14:00
  • Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) augusztus 28. 08:00 - 15:00
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) augusztus 28. 08:00 - 18:00
  • Mohács, Mohácsi Transzfúziós Osztály intézeti (Véradó u. 4.) augusztus 29. 08:00 - 11:00
  • Pécs, Pécsi Regionális Vérellátó Kp. Intézeti (Pacsirta u. 3.) augusztus 29. 08:00 - 15:00
  • Hidas, Hidas Általános Iskola (Kossuth u. 31.) augusztus 29. 09:00 - 11:00
  • Mecseknádasd, Mecseknádasd / Civil Ház (Rákóczi utca 68.) augusztus 29. 13:00 - 15:00

 

