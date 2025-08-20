3 órája
Íme a 2025-ös év állami kitüntetettjei Baranyából
Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából idén is több baranyai személyiség részesült rangos állami elismerésben. Az állami kitüntetések a közösségért, a tudományért, a művészetért és a kultúráért végzett kiemelkedő munkát méltatják.
A Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat állami kitüntetését három jeles baranyai szakember vehette át. Dr. Fábián Adrián jogász, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának korábbi dékánja, egyetemi tanár, aki évtizedek óta a jogtudomány és az oktatás meghatározó alakja, példamutató szakmai pályafutásáért kapta meg a magas rangú elismerést. Dr. Szabó Szabolcs karvezető, a Komlói Pedagógus Kamarakórus alapító karnagya, a Pécsi Leőwey Klára Női Kar és a szekszárdi Gagliarda Kamarakórus vezetője a kórusmozgalom és a zenei nevelés terén végzett áldozatos munkájáért kapott kitüntetést. A díjazottak között szerepel Dr. Végh Andor hangszerkészítő népi iparművész is, aki a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának docenseként, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatójaként a hagyományos hangszerkészítés és a zenei kultúra megőrzésében vállal kiemelkedő szerepet.
Rengeteg baranyai állami kitüntetésben részesült
A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat elismerését Őriné Dr. Fodor Márta jogász, jogtörténész vehette át, aki nemcsak a szakmai életben, hanem a civil közösségépítésben is maradandót alkotott, mint a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület elnöke.
Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Győrfi István, a Pécsi Nemzeti Színház operaénekese; Halász Ágnes, zeneelmélet-tanár, korrepetitor, a PTE Művészeti Karának címzetes egyetemi docense; Dr. Paál Sándor a PTE címzetes egyetemi docense, az Országgyűlés Hivatalának nyugalmazott kabinettitkára;
A Magyar Ezüst Érdemkeresztet Josef Michaelis költő, író, a Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatóhelyettese kapta, irodalmi és oktatói munkásságáért. A Pécsi Balett magántáncosa, Matola Dávid a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült, művészi teljesítménye és a pécsi táncművészet gazdagítása elismeréseként. Szintén a közösségi életért végzett több évtizedes tevékenységéért vehetett át kitüntetést Zsifkovics Józsefné, a nagynyárádi Művelődési Ház egykori igazgatója, a helyi magyar–német baráti kör elnöke.
Munkája elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Prezsnyák János, a MÁV Személyszállítási Zrt. művezetője, a pécsi közösségi közlekedés autóbuszparkjának javítása és karbantartása érdekében több, mint öt évtizede odaadással végzett munkája elismeréseként.
Az állami kitüntetések azt jelzik, hogy Baranya vármegye szellemi, kulturális és közösségi élete sokszínű és gazdag, amelyet az ünnep alkalmából országos szinten is elismertek.