Íme a 2025-ös év állami kitüntetettjei Baranyából

A Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat állami kitüntetését három jeles baranyai szakember vehette át. Dr. Fábián Adrián jogász, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának korábbi dékánja, egyetemi tanár, aki évtizedek óta a jogtudomány és az oktatás meghatározó alakja, példamutató szakmai pályafutásáért kapta meg a magas rangú elismerést. Dr. Szabó Szabolcs karvezető, a Komlói Pedagógus Kamarakórus alapító karnagya, a Pécsi Leőwey Klára Női Kar és a szekszárdi Gagliarda Kamarakórus vezetője a kórusmozgalom és a zenei nevelés terén végzett áldozatos munkájáért kapott kitüntetést. A díjazottak között szerepel Dr. Végh Andor hangszerkészítő népi iparművész is, aki a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának docenseként, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatójaként a hagyományos hangszerkészítés és a zenei kultúra megőrzésében vállal kiemelkedő szerepet.

Több baranyai is állami kitüntetésben részesült augusztus 20-án

Forrás: Dr. Őri László Facebook oldala

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat elismerését Őriné Dr. Fodor Márta jogász, jogtörténész vehette át, aki nemcsak a szakmai életben, hanem a civil közösségépítésben is maradandót alkotott, mint a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület elnöke.

A Magyar Ezüst Érdemkeresztet Josef Michaelis költő, író, a Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nyugalmazott igazgatóhelyettese kapta, irodalmi és oktatói munkásságáért. A Pécsi Balett magántáncosa, Matola Dávid a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült, művészi teljesítménye és a pécsi táncművészet gazdagítása elismeréseként. Szintén a közösségi életért végzett több évtizedes tevékenységéért vehetett át kitüntetést Zsifkovics Józsefné, a nagynyárádi Művelődési Ház egykori igazgatója, a helyi magyar–német baráti kör elnöke.