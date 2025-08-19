augusztus 19., kedd

Érdemes készülni

1 órája

Tedd szabaddá ezt a napot! – Soha nem látott programokkal jön az Állatkertek Éjszakája

Állatkertek Éjszakája: ez az a program, amire minden családos ember felkapja a fejét. Hiszen, ha van esemény, amelyen a család minden tagja jól érezheti magát, akkor az az Állatkertek Éjszakája.

Kaszás Endre

Felszállt a füst, idén augusztus 30-án rendezik az Állatkertek Éjszakája országszerte vonzó programjait.

Az Állatkertek Éjszakája egy, a magyar állat- és növénykertek, akváriumok részvételével zajló nyári rendezvény, amelyet rendszerint augusztusban tartanak meg, immár a 14. alkalommal, idei tematikája pedig a „Városi vadon”. Idén a legtöbb állatkertben, vadasparkban az Állatkertek Éjszakája 2025. augusztus 29-én, pénteken vagy 2025. augusztus 30-án, szombaton kerül megrendezésre,  a legtöbb vonzó program és esemény is ezekhez az időpontokhoz kötődik.

Csakúgy, mint a Pécsi Állatkert és Akvárium-Terráriumban, ahol  augusztus 30-án várják különleges látnivalók és programok a közönséget a rendkívüli alkalomból.

Az Állatkertek Éjszakája látványokban gazdag programot hoz a Pécsi Állatkertben

Programok

  • 18:00-20:00 Fóka lelátó – Játékok, színek, fények és egyéb meglepetések a természettudományok világából a PTE TTK munkatársaival
  • 18:00-21:00 Oktató terem – Állati kézműveskedés
  • 18:00-21:00 Főépület előtti tér – Állati társasjátékok minden korosztálynak a SárgaKocka Egyesülettel
  • 19:00-20:00 majd 20:00-tól Vadászház és Közösségi tér – Az éjszakai erdő ízeltlábúinak varázslatok világa (bemutató, rovarászás és sok-sok érdekesség) Laczik Dénessel, a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársával
  • 20:00-20:50 Tigris ház – Állati fizika – interaktív kísérletek mindenkinek
  • 20:00-22:30 Állatkert Park – Fényfestés három helyszínen az állatkert területén
  • 20:30-22:30 Szabadtéri színpad – A csillagos égbolt titkai, csillagászkodás (csak derült idő esetén)
  • 22:00 Csimpánz kifutó – Tűzzsonglőr bemutató

Látványetetések

  • 18:00 Fóka
  • 18:00-18:30 Maki-percek
  • 18:30 Rozsomák
  • 19:00 Puma és Leopárd
  • 19:30 Krokodil
  • 20:00 Medve
  • 20:30 Hiéna
  • 21:00 Víziló
  • 21:30 Oroszlán

 

