Tedd szabaddá ezt a napot! – Soha nem látott programokkal jön az Állatkertek Éjszakája

Felszállt a füst, idén augusztus 30-án rendezik az Állatkertek Éjszakája országszerte vonzó programjait.

Az állatkertek Éjszakája felejthetetlen élményekkel szolgál kicsiknek és nagyoknak egyaránt

Fotó: MW / Forrás: MW

Az Állatkertek Éjszakája egy, a magyar állat- és növénykertek, akváriumok részvételével zajló nyári rendezvény, amelyet rendszerint augusztusban tartanak meg, immár a 14. alkalommal, idei tematikája pedig a „Városi vadon”. Idén a legtöbb állatkertben, vadasparkban az Állatkertek Éjszakája 2025. augusztus 29-én, pénteken vagy 2025. augusztus 30-án, szombaton kerül megrendezésre, a legtöbb vonzó program és esemény is ezekhez az időpontokhoz kötődik.

Csakúgy, mint a Pécsi Állatkert és Akvárium-Terráriumban, ahol augusztus 30-án várják különleges látnivalók és programok a közönséget a rendkívüli alkalomból.

Az Állatkertek Éjszakája látványokban gazdag programot hoz a Pécsi Állatkertben

Programok

18:00-20:00 Fóka lelátó – Játékok, színek, fények és egyéb meglepetések a természettudományok világából a PTE TTK munkatársaival

18:00-21:00 Oktató terem – Állati kézműveskedés

18:00-21:00 Főépület előtti tér – Állati társasjátékok minden korosztálynak a SárgaKocka Egyesülettel

19:00-20:00 majd 20:00-tól Vadászház és Közösségi tér – Az éjszakai erdő ízeltlábúinak varázslatok világa (bemutató, rovarászás és sok-sok érdekesség) Laczik Dénessel, a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársával

20:00-20:50 Tigris ház – Állati fizika – interaktív kísérletek mindenkinek

20:00-22:30 Állatkert Park – Fényfestés három helyszínen az állatkert területén

20:30-22:30 Szabadtéri színpad – A csillagos égbolt titkai, csillagászkodás (csak derült idő esetén)

22:00 Csimpánz kifutó – Tűzzsonglőr bemutató

Látványetetések