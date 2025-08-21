Anyagi könnyebbség a családoknak: támogatják az iskolakezdést

Beiskolázási támogatást igényelhetnek az olaszi lakcímmel rendelkező általános- és középiskolás gyermekek szülei. A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány több forrásból is elérhető: személyesen ügyfélfogadási időben – kedden és csütörtökön – a Polgármesteri Hivatalban, online az olasz.hu oldalon, valamint az önkormányzat hivatalos Facebook-oldalán.ű

Fontos tudnivaló, hogy a 16. életévüket betöltött tanulóknál a kérelemhez csatolni kell a diákigazolvány másolatát.

Az önkormányzat kéri a szülőket, hogy a kitöltött igényléseket legkésőbb augusztus 26-ig juttassák el a hivatalhoz. Amennyiben ez megtörténik, a támogatás szeptember 1-ig utalásra kerül, így az iskolakezdéshez időben hozzájárulhat az önkormányzat segítsége.