Aranykuka hozhatja meg a szerencséjét, most érdemes hulladékot leadni

A MOHU országos edukációs turnéjának részeként, augusztus 16-án a város hulladékudvarába is megérkezik az Aranykuka. Aznap (szombaton) a látogatók, akik hulladékot adnak le, és beolvassák a helyszíni QR-kódot, akár 250.000 Ft-ot is nyerhetnek az Aranykuka akció jóvoltából.

Kaszás Endre
A hétvégén és hétfőn Pécsen jár az Aranykuka, többen is kipróbálhatják szerencséjüket a Dél-Kom Postagalamb utcai telephelyén

Forrás: MW

Fotó: Löffer Péter

A MOHU kampányában egy Aranykuka járja be az ország 12 hulladékudvarát. Aki a megjelölt napokon adja le felesleges holmiját, és beszkenneli a helyszíni QR-kódot, akár 250.000 forinttal is gazdagodhat. Pécsen augusztus 16-án (szombaton), illetve 18-án (hétfőn) próbálhatnak szerencsét az akcióhoz kapcsolódó ügyfelek.

Fotó: Löffer Péter / Forrás:  MW

Emellett nyár végéig bárki, aki ellátogat a játékban szereplő udvarok egyikébe, és bedobja feleslegessé vált dolgait, értékes heti ajándékokat is nyerhet. Az edukációval egybekötött nyereményjáték egész augusztusban tart. A cél: megmutatni, hogy a hulladék nem szemét, hanem érték – ha jó helyre kerül.

Hogy a MOHU felhívása célba talált, mi sem bizonyítja jobban, mint az országos kampányba bevont  Dél-Kom pécsi, Postagalamb utcai telephelyének forgalma. Szombaton délelőtt az egységbe egymás után érkeztek az ügyfelek. Ki építési törmeléket, ki e-hulladékot, más pedig nagyobb tételben papírhulladékot hozott leadni.

Pécsen is sokan hallottak az Aranykuka-akcióról

– A forgalom tanúsága szerint sokan hallottak a MOHU Aranykuka-akciójáról, így nem véletlen, hogy akinek leadásra váró hasznosítható hulladéka van otthon, az ezekre a napokra időzíti egységünk meglátogatását – mondta érdeklődésünkre a telephely vezetője.

 

