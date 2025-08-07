augusztus 7., csütörtök

Ibolya névnap

22°
+28
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem találunk szavakat

24 perce

Arcpirító: vandálok festékkel kenték össze a város legfontosabb emlékművét

Címkék#városgondnokság#rendőrség#Bányász emlékmű#emlékhely

Wald Kata

Újra vandálok rongálták meg a Bányász emlékművet Komlón. Az elkövetők a város egyik legfontosabb emlékhelyét nyomtatókban használt festékpatronnal kenték össze – az emlékmű kőfelületét, a térburkolatot, valamint azokat a táblákat is megrongálták, amelyeken a komlói bányákban elhunyt dolgozók nevei szerepelnek. 

Az önkormányzat közlése szerint a városgondnokság munkatársai már megkezdték a helyreállítási munkálatokat. A rendőrség feljelentés alapján hamarosan megkezdi az ismeretlen elkövetők felkutatását. 

A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az elkövető(k) kilétéről, az haladéktalanul jelezze a rendőrségen, vagy akár névtelenül a város hivatalos elérhetőségein.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu