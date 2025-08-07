Arcpirító: vandálok festékkel kenték össze a város legfontosabb emlékművét

Újra vandálok rongálták meg a Bányász emlékművet Komlón. Az elkövetők a város egyik legfontosabb emlékhelyét nyomtatókban használt festékpatronnal kenték össze – az emlékmű kőfelületét, a térburkolatot, valamint azokat a táblákat is megrongálták, amelyeken a komlói bányákban elhunyt dolgozók nevei szerepelnek.

Az önkormányzat közlése szerint a városgondnokság munkatársai már megkezdték a helyreállítási munkálatokat. A rendőrség feljelentés alapján hamarosan megkezdi az ismeretlen elkövetők felkutatását.

A városvezetés arra kéri a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az elkövető(k) kilétéről, az haladéktalanul jelezze a rendőrségen, vagy akár névtelenül a város hivatalos elérhetőségein.