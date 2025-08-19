augusztus 19., kedd

Bosszantó apróságok

55 perce

Hemzseg tőlük a Balaton, élvezhetetlenné teszik a nyaralást! (VIDEÓ)

Címkék#Balaton#árvaszúnyog#Siófoki-medence

Az idei nyár végén rendkívüli mértékben szaporodtak a rovarok a Balaton környékén, kellemetlen perceket okozva a látogatóknak. Az árvaszúnyogok minden eddiginél nagyobb számban lepték el a partmenti területeket, zavarva az autósokat és a turistákat egyaránt.

Jusztin Levente

Az elmúlt napokban olvasónk a kocsiból sem mert kiszállni egy benzinkútnál, mert azonnal beözönlöttek az árvaszúnyogok, míg egy másik a Balaton felé haladva egyszer meg kellett álljon, mert a rovarok szétkenődtek a szélvédőn, zavarva a kilátást. Egy olvasói videón pedig jól látszik, hogy a lámpa körül rengeteg árvaszúnyog gyűlt össze.

árvaszúnyogok
Jelenleg keményen támadnak az árvaszúnyogok, de további rajzás várható
Forrás: Hun-Ren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

Az átlagosnál magasabb algakoncentráció és a meleg idő miatt további folyamatos, helyenként intenzív árvaszúnyog rajzásokra számíthatunk a tópart menti területein augusztus és szeptember folyamán – Hun-Ren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet közléséből. Habár az idei első generáció kirajzása júliusban befejeződött, a lerakott petékből a kedvező környezeti feltételek miatt újabb nagy mennyiségű lárva indult fejlődésnek, melynek rajzása részben már elkezdődött, a csúcs pedig szeptemberre várható.

A baranyaiak is érintettek az árvaszúnyogok inváziójában

Szakemberek szerint míg eddig a zavaró rajzások főként a Siófoki-medence déli partján voltak jellemzőek, a következő hetekben a jelenség kiterjedhet a tó nyugati partszakaszaira is, emiatt számolni kell a Baranya vármegyéből induló strandolóknak ezzel a kellemetlenséggel. Az új generáció egyenletesen nagy mennyiségben fejlődik, így a tömeges rajzásokból korábban kimaradt területeken is jelentkezhetnek. A Hun-Ren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet hangsúlyozza, hogy a jelenség mérsékléséhez célzott limnológiai vizsgálatok és a tóba jutó tápanyagok csökkentése szükséges, különösen a foszfor terhelésének mérséklése, mivel a felmelegedés hatására a magasabb algaprodukciók és a tömeges árvaszúnyog rajzások szoros összefüggésben állnak. Ennek köszönhetően akár Baranya vizeinél is tömegesen megjelenhetnek az árvaszúnyogok.

 

