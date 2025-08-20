1 órája
Ma többeknek csak szabadnap és tűzijáték, de régen nem csak erről szólt augusztus 20. (GALÉRIA)
Augusztus 20. negyven évvel ezelőtt is ünnep volt. Akkor is összejött a települések apraja nagyja, volt kirakodóvásár, főzés, csak abban az időben augusztus 20. nem az államalapítás, hanem az Alkotmány ünnepe volt.
Baksa, Ócsárd, 1981, augusztus 20. A falvak apraja-nagyja kint a focipályán, ahol szerény kirakodóvásár, közös főzés, rögtönzött modellrepülő bemutató várta a résztvevőket. Sokan autóval érkeztek, a Trabantok, Wartburgok, Ladák és Skodák között a legmenőbb járgány egy nyugati gyártmányú Fiat volt.
Néhány éves ugrás, 1984-ben a jeles napon Kékesden már az akkori pártbizottság prominenseit is megörökíthette Laufer László fotóriporter kollégánk. Múltidéző képei között tallózva a magyaregregyi felvételek között találtunk először olyat, amelyen augusztus 20. a mai ünnep tematikájához is hasonlít: emlékeivel küszködő idős néni ül, ölében a megszegésre váró új kenyérrel.
Mikor még augusztus 20. az Alkotmány ünnepe voltFotók: Laufer László
Évente más városban ünnepelték augusztus 20-át Baranyában
De bizony hiába szerepelt az új kenyér a fotók némelyikén, abban az időben augusztus 20. nem az aratás befejezésének, de nem is az államalapításnak az ünnepe volt, a megemlékezés tárgyát és ideológiáját a szocialista Alkotmány adta. Az évnek ezen a napján nagy közösségi eseményeket tartottak a pécsi Balokány-ligetben, ahol már kisállat- és lovas bemutató, hagyományőrző műsor és kirakodóvásár is szerepelt az attrakciók között. A baranyai augusztus 20-ai roadshow abban az időben végigjárta a megye városait, az aktuális üzenetet a politikai funkcionáriusok tolmácsolásában hallgathatták meg a résztvevők Mohácson, Szigetváron, Szentlőrincen, Siklóson.
Egy biztos, a fotók tanúsága szerint a politikai töltet és kontroll ellenére, sokan jól érezték magukat a programokat, műsort, többnyire ingyen lakomát hozó ünnepségeken.