Ma többeknek csak szabadnap és tűzijáték, de régen nem csak erről szólt augusztus 20. (GALÉRIA)

Baksa, Ócsárd, 1981, augusztus 20. A falvak apraja-nagyja kint a focipályán, ahol szerény kirakodóvásár, közös főzés, rögtönzött modellrepülő bemutató várta a résztvevőket. Sokan autóval érkeztek, a Trabantok, Wartburgok, Ladák és Skodák között a legmenőbb járgány egy nyugati gyártmányú Fiat volt.

Az akkori párt- és közéleti vezetők, valamint a résztvevők köre az 1987. évi mohácsi központi augusztus 20-ai ünnepségen. Fotó: Laufer László / Forrás: MW

Néhány éves ugrás, 1984-ben a jeles napon Kékesden már az akkori pártbizottság prominenseit is megörökíthette Laufer László fotóriporter kollégánk. Múltidéző képei között tallózva a magyaregregyi felvételek között találtunk először olyat, amelyen augusztus 20. a mai ünnep tematikájához is hasonlít: emlékeivel küszködő idős néni ül, ölében a megszegésre váró új kenyérrel.