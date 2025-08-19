Augusztus 20. Baranyában: sehol sem lesz tűzijáték?

augusztus 19., kedd

Címkék#augusztus 20#műsor#program#tűzijáték

Az államalapítás ünnepe kapcsán több nagyobb városban is szerveznek programokat. Baranya vármegyében az Augusztus 20. tűzijáték mentes lesz, de lesznek remek programok.

Fényjáték is megtenné a pécsieknek, csak legyen valami látványosság.

Forrás: MW

Fotó: Cseh Gábor

Augusztus 20. tűzijáték nélkül zajlik majd a nagyobb baranyai városokban, ám programokból nem lesz hiány az államalapítás ünnepén, összeszedtük egy cikkben a nagyobb baranyai városok programkínálatát. Akadnak olyanok, akik szívesen néznének tűzijátékot nálunk is. 

Augusztus 20. tűzijáték nélkül kerül megrendezésre Baranyában.
Fotó: Cseh Gábor / Forrás: MW

Az augusztus 20. tűzijáték nélkül is az egyik legszebb ünnepünk, több olvasónk is egyetért abban, hogy az állatok miatt jobb is, ha nem lesz durrogtatás, ugyanakkor többen hiányolják az igazán érdekes programokat. 

„Azzal egyet tudok érteni, hogy nem kell a hatalmas csinnadratta, ami a tűzijátékkal jár, ám lehetnének színesebb programok, elvégre mégis csak az egyik legfontosabb ünnepünk augusztus 20., megérdemelnénk egy nevesebb fellépőt” – írta egy olvasónk korábbi cikkünk kapcsán. 

Augusztus 20-i programok Pécsen: a családosoknak kedveznek 

  • Augusztus 20-án Pécsen egész nap a Kovász Családi Fesztivál zajlik kézműves és családi programokkal, a megnyitót délelőtt tartják, délután ünnepi műsor, kenyéráldás és szentmise várja a látogatókat, este pedig koncerttel zárják a napot.
  • Villányban este hat órától ünnepség lesz a Diófás téren kenyéráldással, a helyi fúvószenekar és színművészek közreműködésével.
  • Kozármislenyben szintén hat órától a Városháza előtt tartanak megemlékezést polgármesteri köszöntővel, ünnepi beszéddel, kenyéráldással, ének- és táncműsorral.
  • Szigetváron délután öt órakor koszorúzással kezdődik az ünnep, majd szentmise, kenyérszegés, kulturális programok és este könnyűzenei koncert színesíti a rendezvényt.
  • Bólyban családi programokkal, gyerekeknek szóló műsorral és koncertekkel várják a közönséget, emellett átadják a városi kitüntetéseket is.
