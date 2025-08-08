Az államalapítás ünnepére különleges programmal készül a város

Magyarországi turnéja keretén belül, augusztus 18-án az Erzsébet Vigadóban ad koncertet a Fuaim Ensemble – a fiatal zenészekből álló együttes célja, hogy új életet leheljen a kamarazenébe, bemutatva a klasszikus zene sokszínűségét. Idén is megrendezi Nyáresti dallamok koncertjét a Bólyi Harmonika Együttes – ezúttal is meghívott vendégzenészek teszik még különlegesebbé az estet. 2025. augusztus 19-én a Bólyi Alapfokú Művészeti Iskola Fuvola és Ütő Tankszakos növendékei és tanárai csatlakoznak a harmonikásokhoz. Augusztus 20-án pedig, a hagyományoknak megfelelően sor kerül a városi kitüntetések átadására a Batthyány téren. Az idei városi rendezvényen fellép többek közt Kozma Orsi és zenekara, a legkisebbek pedig FisiMackó kalandjain izgulhatnak.

