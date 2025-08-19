Furcsa, de ötletes kezdeményezés
Balaton-átúszás a baranyai strandon: ezzel kiválthatod a belépőjegyet!
Remek ötlettel rukkolt elő a Pollack Strand.
Illusztráció.
Fotó: Laufer László
Augusztus 18-tól a strand zárásáig a „Balaton-átúszás a Pollack Strandon” nevű, az úszást népszerűsítő akció lesz.
2,6 vagy 5,2 km úszásra van lehetőség a medencében, a kísérlet zavartalan teljesítéséhez úszósávot biztosítanak. Nincs időkorlát, és nevezési díj sem, a távot teljesítőknek nem kell belépőjegyet váltani. Jelentkezni a medencetér bejáratánál lehet név és elérhetőség megadásával.
