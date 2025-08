Egy végzettség nélküli agrármérnök miatt majdnem vége lett a balatoni borászatnak

Méteres mélységű, hosszú melegárkok futnak egymással párhuzamosan a telep kertjének közepén, bennük ott díszlenek kövéren fénylő zöld leveleikkel az illatos csenjék. A nagyobb páraképződés elősegítése érdekében a melegárkok környékét különféle növényekkel gyepesítik be. Egyelőre ezen a téren is kísérletezések folynak. Az árkok oldalait sorjában eper-, sóskás-, ibolyaszőnyeggel díszítik. Csak a kísérletezési időszak után válik el, hogy melyik növényi szőnyeg tudja maga körül legjobban párásítani a levegőt. Télen nádfonatú padlóval takarják be az árkokat. A nádtakarót még búzapelyvával is behintik és a cserjék csak néhány parányi üvegablakon át kapnak világosságot.