2 órája
Balatoni csoda: több száz rászoruló gyerek nyara vált felejthetetlenné
Rászoruló gyerekeknek szervezett táborozást idén is a Katolikus Karitász. A balatoni táborozáson Baranyából is voltak résztvevők szép számban.
Baranyából is voltak résztvevők szép számban a Katolikus Karitász nyári balatoni táborában - a humanitárius szervezet közlése szerint idén nyáron mintegy négyezer rászoruló gyermeket táboroztattak. A Pécsi Egyházmegye négy településéről, Regölyből, Pellérdről, valamint az ormánsági Magyarmecskéről és Magyartelekről összesen 41 gyermek vehetett részt augusztusban a Balatonaligán szervezett Vár a nyár címmel meghirdetett nyári táborban, a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász koordinálásában.
A szervezet tájékoztatása szerint a Karitász nyári táboraiba főként Magyarországról érkeznek gyerekek, de a határokon túli magyar közösségek, főként kárpátaljaiak fogadása is kiemelt szempont. Ugyanakkor az egyházmegyei karitászközpontok szervezésében és közvetlenül az országos karitászközpont felzárkóztató programján keresztül is érkeznek fiatalok Heves és Borsod vármegye mellett az Ormánságból is.
Sok táborozó most járt először a Balatonon
A táborozáson résztvevő gyerekek között sokan vannak, akik életükben először járnak a Balatonon - a strandoláson, Balaton-parti programokon kívül, mint ahogy általában a Karitász táboraiban lenni szokott, fejlesztő- és sportfoglalkozásokat is kínálnak ilyenkor a résztvevőknek.
- A táborban való részvétel a gyermekek számára ingyenes, a táboroztatás költségeit a Magyar Katolikus Karitász finanszírozza. A gyermekek foglalkoztatásában önkéntesek is részt vesznek - részletezte a táborról szóló összefoglalójában a Pécsi Egyházmegye.