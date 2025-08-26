augusztus 26., kedd

Izsó névnap

28°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Örök élmény

2 órája

Balatoni csoda: több száz rászoruló gyerek nyara vált felejthetetlenné

Címkék#Katolikus Karitász#Ormánság#pécsi egyházmegye#gyerek

Rászoruló gyerekeknek szervezett táborozást idén is a Katolikus Karitász. A balatoni táborozáson Baranyából is voltak résztvevők szép számban.

Wald Kata

Baranyából is voltak résztvevők szép számban a Katolikus Karitász nyári balatoni táborában - a humanitárius szervezet közlése szerint idén nyáron mintegy négyezer rászoruló gyermeket táboroztattak. A Pécsi Egyházmegye négy településéről, Regölyből, Pellérdről, valamint az ormánsági Magyarmecskéről és Magyartelekről összesen 41 gyermek vehetett részt augusztusban a Balatonaligán szervezett Vár a nyár címmel meghirdetett nyári táborban, a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász koordinálásában.

balaton tábor
A Karitász balatoni táborába az Ormánságból is érkeztek gyerekek. Fotó: Nemeth Andras Peter

A szervezet tájékoztatása szerint a Karitász nyári táboraiba főként Magyarországról érkeznek gyerekek, de a határokon túli magyar közösségek, főként kárpátaljaiak fogadása is kiemelt szempont. Ugyanakkor az egyházmegyei karitászközpontok szervezésében és közvetlenül az országos karitászközpont felzárkóztató programján keresztül is érkeznek fiatalok Heves és Borsod vármegye mellett az Ormánságból is. 

Sok táborozó most járt először a Balatonon

A táborozáson résztvevő gyerekek között sokan vannak, akik életükben először járnak a Balatonon - a strandoláson, Balaton-parti programokon kívül, mint ahogy általában a Karitász táboraiban lenni szokott, fejlesztő- és sportfoglalkozásokat is kínálnak ilyenkor a résztvevőknek. 

- A táborban való részvétel a gyermekek számára ingyenes, a táboroztatás költségeit a Magyar Katolikus Karitász finanszírozza. A gyermekek foglalkoztatásában önkéntesek is részt vesznek - részletezte a táborról szóló összefoglalójában a Pécsi Egyházmegye. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu