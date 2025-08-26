Balatoni csoda: több száz rászoruló gyerek nyara vált felejthetetlenné

Baranyából is voltak résztvevők szép számban a Katolikus Karitász nyári balatoni táborában - a humanitárius szervezet közlése szerint idén nyáron mintegy négyezer rászoruló gyermeket táboroztattak. A Pécsi Egyházmegye négy településéről, Regölyből, Pellérdről, valamint az ormánsági Magyarmecskéről és Magyartelekről összesen 41 gyermek vehetett részt augusztusban a Balatonaligán szervezett Vár a nyár címmel meghirdetett nyári táborban, a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász koordinálásában.

A Karitász balatoni táborába az Ormánságból is érkeztek gyerekek. Fotó: Nemeth Andras Peter

A szervezet tájékoztatása szerint a Karitász nyári táboraiba főként Magyarországról érkeznek gyerekek, de a határokon túli magyar közösségek, főként kárpátaljaiak fogadása is kiemelt szempont. Ugyanakkor az egyházmegyei karitászközpontok szervezésében és közvetlenül az országos karitászközpont felzárkóztató programján keresztül is érkeznek fiatalok Heves és Borsod vármegye mellett az Ormánságból is.