Bangkok meghajolt a magyarok előtt – újabb nemzetközi siker született!

A megmérettetés presztízsét mutatja, hogy személyesen a királyi család védnöksége alatt zajlott, amelynek egy – egyébiránt geográfus végzettségű – tagja a megnyitót is megtisztelte jelenlétével. Ezúttal 47 ország nevezett, és küldött mintegy 179 versenyzőt Bangkokba, ahol a magyar csapatnak a hosszú repülés, illetve az időeltolódás és a forró, párás éghajlat kihívásaival is meg kellett küzdeni, de az egzotikus környezet inspirálólag hatott a versenyzőinkre.

Szép magyar siker született a Földrajzi Olimpián Bangkokban

Forrás: PTE

A komplex megmérettetés írásbeli, terepi és multimédiás fordulókból áll össze, sokoldalú próbáját adva a földrajzi gondolkodásnak, problémamegoldó-képességnek, terepi és elméleti képességek tesztelésének. A magyar csapat 2006 óta vesz részt minden kiíráson, az eddigi szerepléseket négy arany-, tucatnyi ezüst- és bronzérem fémjelzi. Az idei eredmények az átlagosnál jobban sikerültek, az ünnepélyes díjkiosztón minden magyar diák nyakába érem kerülhetett. Szilágyi Márton, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium végzett diákja, valamint Keresztesi-Kiss Máté, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója ezüstérmet nyert, míg Márkus Emma Napsugár, a Milestone Institute, Schlotter Samu, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium képviseletében bronzérmet szerzett. Így azon kevés nemzeti delegáció közé tartozik a magyar együttes, ahol mindenkinek jutott érem a megmérettetésen. Ezzel az eredménnyel az országok közötti rangsorban ismét az első nyolcban végzett Magyarország, bizonyítva diákjaink és tanáraik elhivatottságát.