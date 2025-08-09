36 perce
Bangkok meghajolt a magyarok előtt – újabb nemzetközi siker született!
A Földrajzi Olimpiát (iGeo) 2002 óta rendezik meg a Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) égisze alatt, évről évre természetesen más helyszínen. Idén egészen Thaiföldig kellett utaznia a magyar csapatnak, ahol a fővárosban, Bangkokban a Chulalongkorn University fogadta házigazdaként a versenyzőket és kísérőiket. Magyarország végül 39 országot megelőzve az igencsak előkelő 8. helyen végzett összetettben az olimpián.
A megmérettetés presztízsét mutatja, hogy személyesen a királyi család védnöksége alatt zajlott, amelynek egy – egyébiránt geográfus végzettségű – tagja a megnyitót is megtisztelte jelenlétével. Ezúttal 47 ország nevezett, és küldött mintegy 179 versenyzőt Bangkokba, ahol a magyar csapatnak a hosszú repülés, illetve az időeltolódás és a forró, párás éghajlat kihívásaival is meg kellett küzdeni, de az egzotikus környezet inspirálólag hatott a versenyzőinkre.
A komplex megmérettetés írásbeli, terepi és multimédiás fordulókból áll össze, sokoldalú próbáját adva a földrajzi gondolkodásnak, problémamegoldó-képességnek, terepi és elméleti képességek tesztelésének. A magyar csapat 2006 óta vesz részt minden kiíráson, az eddigi szerepléseket négy arany-, tucatnyi ezüst- és bronzérem fémjelzi. Az idei eredmények az átlagosnál jobban sikerültek, az ünnepélyes díjkiosztón minden magyar diák nyakába érem kerülhetett. Szilágyi Márton, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium végzett diákja, valamint Keresztesi-Kiss Máté, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulója ezüstérmet nyert, míg Márkus Emma Napsugár, a Milestone Institute, Schlotter Samu, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium képviseletében bronzérmet szerzett. Így azon kevés nemzeti delegáció közé tartozik a magyar együttes, ahol mindenkinek jutott érem a megmérettetésen. Ezzel az eredménnyel az országok közötti rangsorban ismét az első nyolcban végzett Magyarország, bizonyítva diákjaink és tanáraik elhivatottságát.
Beiratkozás, gólyatábor, belvárosi lakhatás? Itt az utolsó pillanat a jelentkezésre
Büszkeség: a Pécsi Tudományegyetem oktatói végezték a felkészítést
A csapat kiválasztását, felkészítését és kiutaztatását hagyományosan a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézet oktatói végzik. A csapatvezető dr. Trócsányi András, a kar dékánja és az intézet docense, segítője pedig dr. Máté Éva adjunktus volt. Az intézet rendezi minden tanévben a HunGeoContest országos angol nyelvű földrajzi tanulmányi versenyt, amely az olimpia hivatalos válogatóversenye. Következő alkalommal, 2026 nyarán Isztambul lesz a XXII. iGeo házigazdája, amelyre a HunGeoContest 2025. szeptemberében kezdődő kiírásán keresztül lehet eljutni bármely magyarországi középiskolás tanulónak, aki képes angol nyelven is magas szinten művelni a geográfiát.
A HunGeoContest megszervezését és a magyar csapat felkészítését a Nemzeti Tehetség Program, valamint a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő által biztosított források tették lehetővé.
A nemzetközi verseny honlapja: https://geography.arts.chula.ac.th/igeo2025/
A HunGeoContest honlapja: Kezdőlap | HungeoContest
Forrás: PTE