Kavalkád

2 órája

Tűzijáték, koncertek, három napon át – fergetegesnek ígérkeznek a Komlói Bányásznapok

Különleges kiállítások, fergeteges koncertek, látványos tűzijáték. Három napos felejthetetlen szórakozás - ez várható a Komlói Bányásznapokon.

Wald Kata
Különleges kiállítások nyílnak Komlón a Bányásznapokhoz kapcsolódva. Jóllehet a hivatalos program szeptember 5-én kezdődik, augusztus 28-án már megnyílik Árgyelán György fotókiállítása a Színházban, a Kaptárban pedig sajtófotókon mutatják be Komló 40 évét. Az egyedülálló tárlaton a Dunántúli Napló fotóriportere, Laufer László képei lesznek láthatók, a kiállítás megnyitójára augusztus 29-én 17 órakor kerül sor. 

bányásznapok laufer
A Dunántúli Napló fotóriportere, Laufer László képeiből nyílik kiállítás a Kaptárban, a Komlói Bányásznapok programsorozat részeként

 

Három napig ünnepel a város - a Komlói Bányásznapok szórakoztató és kulturális programok sokaságát kínálja

A várossá nyilvánítás évfordulójához kapcsolódóan kerül sor a szilvási kézilabda-munkacsarnok átadására is szeptember 4-én 11 órai kezdettel. 

A Bányásznapok programsorozata szeptember 5-én 17 órakor a Bányász Emlékműnél koszorúzással veszi kezdetét, majd a Színházban ünnepi testületi ülést tartanak. Az Eszperantó téren a három napos rendezvénysorozat első estéjére is fergeteges bulit ígérnek a szervezők: a Seholnap koncertet követően Kozso és az Ámokfutók, majd Horváth Tamás lép színpadra.

Szeptember 6-án szombaton a Civil Ízek Utcáján indul a szokásos főzőverseny, a Sportközpontban véradásra nyílik lehetőség, a Városház tér parkolójában pedig ingyenes egészségügyi szűréseket lehet igénybe venni. A délután folyamán táncos, zenés produkciókat láthat a közönség az Eszperantó téren, este a Másvilág koncertje után, 21 órakor kezdődik a látványos tűzijáték, amit ValMar koncert követ.

A Bányásznapok zárónapján délelőtt a Múzeumkertben a Szárba szökkenő jövőnk című programmal folytatódnak a Bányásznapok - több éves hagyomány, hogy ilyenkor az előző évben született komlói babák számára Zsolnay porcelánból készített kalászokat állítanak ki a múzeumkerti vitrinekbe, a jövőbe vetett hitet jelképezve. Délután az Arborétumban a Díszpolgárok sétányán emlékkő állításra és emlékfa ültetésre kerül sor, majd 16 órakor a Vájárszobornál tartanak megemlékezést. A három napos programsorozatot  CS.Í.T koncert zárja. 

A szervezők kiemelték: a bányásznapok minden programja ingyenesen látogatható a komlói lakosok számára. A nem komlói lakosok számára a jegyek kizárólag az esti koncertekre vonatkoznak, minden más program számukra is díjmentes.

 

