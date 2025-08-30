Szenzáció Baranyában: különleges madárra bukkantak, ilyet még nem láttak Magyarországon

A július elején Dániában gyűrűzött madarat augusztus elején Baranyában, Sumonyban sikerült visszafogni.

Ismertetésük szerint a partifecske Magyarország legkisebb fecskefaja, amely szinte az egész északi féltekén előfordul. Telepesen fészkel, egy-egy kolónia akár több száz vagy ezer párból is állhat.

Fiókáikat homokfalakba vagy mesterséges partoldalakba vájt üregekben nevelik. Hosszú távú vonuló madár: tavasszal érkezik Európába, ősszel pedig dél felé indul, hogy a telet a Szaharán túl, Afrika déli részén töltse - írták.