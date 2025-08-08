Két fiatal férfi járja Baranya vármegyét − ezzel a szinte kivédhetetlen trükkel próbálkoznak

Mindig van új a nap alatt, legalábbis ezt bizonyítja az a nem mindennapi történet, amelyet olvasónk − aki párjával több lottózót is üzemeltet Baranya vármegyében − mesélt el nekünk. Kiderült, hogy két trükkös férfi ólálkodik az egész vármegye területén, a baranyai lottózók azonban időben összefogtak, és értesítették egymást a csalási kísérletről.

Több baranyai lottózóban is bepróbálkoztak.

Forrás: MW/Illusztráció

Összefogtak a baranyai lottózók, több helyen is járt a két férfi

Olvasónk elárulta, azért szeretné, hogy megjelenjen a történet az újságban is, mert így még több emberhez eljuthat az új csalási kísérlet, amellyel két férfi próbálkozott a baranyai lottózókban.

Vasárnap (08.03, a szerk.) volt, amikor a kolléganőnkhöz bement két fiatalember, akik V-sportot akartak játszani. A V-sportról tudni kell, hogy ezek gyakorlatilag virtuálisan generált sportesemények (pl. labdarúgó mérkőzések), ahol percek alatt megvan az eredmény, hamar kiderül, hogy nyertes, vagy vesztes-e a szelvényünk. Az egyik fiatalember kezében ott volt a készpénz, amivel vélhetően szeretett volna fizetni, vagy elhitetni fizetési szándékát. 55 ezer forintért adott fel V-sport szelvényt, de a pénzt ott tartotta a kezében, nem tette le a pultra, majd mikor már látta, hogy elkészült a szelvény, hátat fordított az eladónknak, és kilépett az üzletből. Ezt követően 2-3 percen belül, mikor lejártak a meccsek és kiderült, hogy nyertes volt a szelvény, visszament. A kolléganőnk megijedt, amikor a férfi fizetés nélkül távozott, majd nagyon megörült annak, hogy visszatért, és hirtelen fel sem fogta, hogy mi történik, odaadta a nyeremény különbözetet (a nyeremény mínusz 55 ezret) annak ellenére, hogy a szelvényt gyakorlatilag a lottózó pénzén adták fel.

Elsőre tűnik jó ötletnek a lottózó csalás

A trükk egyáltalán nem éri meg, ugyanis minden lottózó be van kamerázva, a lottózók üzemeltetői pedig pillanatok alatt adták le egymásnak a forró drótot. Kiderült, hogy több Baranya vármegyei egységben is megjelentek, fotójuk hamar bejárta a hálózatot, így máshol nem tudták kivitelezni a trükköt. Nyilván a csalás lényege, hogyha nem nyernek, akkor nem mennek vissza a szelvényért, ám ebben az esetben a kameraképek alapján rendőrségi eljárást kezdeményeznek ellenük.

Tanulság, hogy le kell tetetni a pénzt, és el kell venni. Több helyen is próbálkoztak a megyében, Mohács környékének összes lottózóját bejárták. Ezt azért tudom, mert felhívtam mindenkit. Pécsi lottózók felé útban még több helyen is megálltak. Nagyon sok embert ismerünk, nagyon nagy a kapcsolati tőkénk, ennek köszönhetően elképesztő mennyiségű lottózós jelzett vissza, hogy náluk is megfordultak. A vége az lett a történetnek, hogy az egyik lottózónkban már várta őket a kolleganő. Megvolt neki a fotó, és amikor bementek, akkor kihangosította a telefonját, és én elbeszélgettem velük.

− árulta el olvasónk, aki hozzátette, hogy abszolút nem hibáztatja a dolgozóját a történtek miatt, hisz az ember alapvetően nem arra számít, hogy őt megpróbálják átverni a munkája során.

Úgy tudjuk, a két férfi Kaposvárról érkezett át Baranyába, és egy ezüst színű BMW-vel járnak.