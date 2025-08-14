A szemétkupac nő, a türelem fogy – a képviselő vadkamerával vadászna a szemetelőkre

Barkóczi Csaba a közösségi oldalán arról írt, hogy korábban a társasház közös képviselője felajánlotta, hogy a lépcsőház kameráját, ami épp rálát a konténerekre, a városi rendszerbe integrálhatják, de erre a szakemberek azt mondták: az nem megoldható.

Barkóczi Csaba szerint ideje lépni. Fotó: a képviselő FB-oldala.

„Tájékoztatást azóta sem kaptam róla, hogy miért, a kupac viszont továbbra is nő”

– summázta a helyzetet a képviselő, aki ezért most arra kérte a Biokom Nkft-t., hogy szállítsa el lomokat, és helyezzen ki egy vadkamerát, aminek segítségével fülön csíphetik azokat, akik illegálisan pakolják oda a szemetet. Barkóczi Csaba egyúttal jelezte: természetesen a városüzemeltetési társaságot levélben is értesítette a helyzetről és arról, hogy – mint fogalmazott - „itt az ideje cselekedni”.

Barkóczi műszaki felülvizsgálatot kért

Az önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán több választókerületét érintő üggyel kapcsolatban is megnyilvánult. Egyebek mellett kitért arra, hogy állampolgári megkeresésre reagálva kezdeményezte a Mártírok útján található egyik többlakásos társasház előtti járdaszakasz műszaki felülvizsgálatát a városüzemeltetési társaság bevonásával. A helyszíni szemle célja annak bemutatása, hogy a járda kialakítása, a különösen a szokatlanul homorú lejtés a vízelvezetés elégtelenségéhez vezet – részletezte a képviselő.

Barkóczi Csaba tájékoztatása szerint a lakossági észrevételek szerint a nyári időszakban egyre gyakrabban előforduló intenzív csapadék következtében a járda közepén megáll a víz, amely nemcsak a gyalogos forgalmat akadályozza, de az épület falazatának állagát is veszélyezteti az alámosás révén.

A probléma mielőbbi orvoslása érdekében felkértem a városüzemeltetési társaságot, hogy vizsgálják meg a vízelvezetés műszaki lehetőségeit, és tegyenek javaslatot a szükséges beavatkozásokra

– fogalmazott az önkormányzati képviselő, aki Ipsitaalja városrész jelenleg is folyó azbesztmentesítésének munkálatainak állásáról is hírt adott.

Mint erről közölte,

sajnos még messze vagyunk tőle, hogy városnegyedünk teljesen azbesztmentessé váljon, de ma egy újabb kis lépést tettünk ennek irányába.

Kérésére a városüzemeltetési társaság elszállította a Semmelweis utca 16-18. társasházak mögötti garázssorról a közterületen fekvő azbesztpala törmeléket a területen felhalmozódott zöld hulladékkal együtt.